Он прилетел рейсом из Варшавы, куда был депортирован в феврале 2018 года в связи с лишением гражданства президентом страны Петром Порошенко, передает ТАСС из киевского международного аэропорта Борисполь.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" и прошел паспортный контроль, передает телеканал Rustavi 2.

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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины и лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили вылетает из Польши в Украину. Политик уже прибыл в варшавский аэропорт Фредерика Шопена и прошел в зону контроля, пишет РИА Новости.

Сообщается, что Саакашвили не воспользовался VIP-залом, а прошел в зону для обычных граждан.

В беседе с провожающими его сторонниками он заявил, что намерен остаться жить в Украине: "А для чего я так хорошо выучил украинский язык?"

Говоря о ближайших планах, политик отметил, что в Киеве намерен "осмотреться" и не требует для себя "никакого кабинета".