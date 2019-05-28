Зеленский посоветовал политикам есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в инстаграме селфи с шаурмой и рекомендовал политикам не пренебрегать этим блюдом.
"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного", — подписал он пост.
По мнению президента, это помогает быть ближе к людям.
"А еще — помогает не забронзоветь, не отрываться от людей. Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!" — резюмировал Зеленский.