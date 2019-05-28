Nar готов к финалу Лиги Европы

В связи с финальным матчем Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси» Nar готов удовлетворить потребности в мобильной связи местных и иностранных футбольных болельщиков с помощью своей мобильной сети.

В связи с этим на Бакинском Олимпийском стадионе, а также на площадках проведения различных мероприятий для болельщиков проведены работы по оптимизации сети.

Nar оптимизировал пропускную способность мобильной сети на Бакинском Олимпийском стадионе и прилегающих территориях, а также в зонах FAN и FAN Festival. В частности, зрители матча смогут воспользоваться преимуществами технологии 4G (LTE-A) со скоростью до 286 Мбит / с. Учитывая потребности в мобильной связи столичных гостей и местных болельщиков, в местах, предназначенных для болельщиков, установлены две мобильные базовые станции.

Сотрудники Nar, Операционного и информационного центров будут осуществлять круглосуточный мониторинг мобильной сети на территории всей страны.

Чтобы удовлетворить потребности в мобильных номерах приезжающих из-за рубежа болельщиков, команда по продажам мобильного оператора также работает в усиленном режиме. Так, номер Nar можно будет приобрести во всех центрах продаж Nar, а также в мобильном пункте продажи в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Иностранные туристы, приезжающие в нашу страну, могут воспользоваться выгодным тарифом Nar «Welcome».