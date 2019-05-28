Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретились сегодня с главой компании Rothschild Global Financial Advisory Дэвидом де Ротшильдом, сообщает АзерТАдж.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила удовлетворение от приезда в Баку Дэвида де Ротшильда.

Отметим, что Мехрибан Алиева в рамках визита в Париж в марте этого года во время встречи с Дэвидом де Ротшильдом пригласила его посетить Баку. Во время того визита между Центробанком Азербайджана и Rothschild Global Financial Advisory было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Дэвид де Ротшильд выразил радость от встречи, отметив, что деятельность Ротшильдов в Азербайджане имеет исторические корни.

Во время беседы состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества.