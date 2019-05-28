Ереван и Москва обсудили новый военный кредит

Находящийся в Ереване генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев встретился с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

Как сообщает Арменпресс, целью встречи было обсуждение экспортного кредита, предоставленного Россией правительству Армении, а также процесса приобретения продукции военного назначения по другим межгосударственным договорам.

Стороны также обменялись мнениями о приобретаемых Арменией вооружениях и военно-технических средствах, поставках военной техники, процессе модернизации продукции, находящейся в вооружении армянской армии.

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