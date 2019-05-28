В Турции ответили на критику Евросоюза
Власти Турции отреагировали на критику Еврокомиссии, выпустившей ежегодный доклад с оценкой перспектив вхождения республики в ЕС.
«Отчет отражает экзистенциальный кризис внутри самого Евросоюза», — заявил заместитель министра иностранных дел Турции Фарук Каймакчи, слова которого передает газета Daily Sabah.
Каймакчи отметил, что доклад совершенно не отражает реального положения дел.
Как сообщает Reuters, Каймакчи также отметил, что Анкара учтет конструктивную критику, надеясь, что европейские союзники помогут ей противостоять «угрозам безопасности».
Отметим, что ранее сегодня Еврокомиссия выпустила доклад, в котором раскритиковала Турцию за ситуацию в экономике и правовой системе, констатировав, что переговоры о вхождении турок в ЕС зашли в тупик.