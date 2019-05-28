Азербайджан и Украина будут внедрять блокчейн в таможенную сферу
Начальник Государственной таможенной службы генерал-лейтенант Сафар Мехтиев сегодня встретился с делегацией, возглавляемой и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александром Власовым.
На встрече Сафар Мехтиев рассказал о существующих связях между двумя странами, подчеркнув, что отношения между Азербайджаном и Украиной обладают большим потенциалом для развития, в том числе и в таможенной сфере.
Сафар Мехтиев отметил, что Государственный таможенный комитет заинтересован в расширении взаимного сотрудничества с Государственной таможенной службой Украины, добавив важность максимального использования существующего потенциала.
Глава Госкомтаможни рассказал об инновативных реформах, проводимых президентом Ильхамом Алиевым в таможенной системе, отметив, что внедренные новшества позволили развить экспортный потенциал страны, упростить таможенные процедуры, обеспечить прозрачность, а также создали благоприятные условия для свободной и ускоренной реализации международной торговли.
Сафар Мехтиев с удовлетворением отметил, сотрудничество между таможенными органами Азербайджана и Украины в сфере информационных технологий, подчеркнув успешный обмен информацией между соответствующими структурами.
На встрече было достигнуто соглашение о создании таможенными службами двух стран пилотного проекта с применением технологии блокчейн и реализации ее в рамках ГУАМ.
И.о.председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов выразил удовлетворение своим визитом в страну и всесторонним развитием Азербайджана, а также успехами достигнутыми в таможенной сфере.
Александр Власов отметил, что Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах и в том числе расширении сотрудничества в таможенном деле. По его словам, обмен опытом с Государственным таможенным комитетом вносит пользу в общее дело.