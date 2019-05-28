Жену Нетаньяху оштрафуют за заказы еды из ресторана

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Сара, заплатит штраф в 55 тысяч шекелей (около $15 тыcяч) в рамках сделки с правосудием о признании вины по делу о злоупотреблениях при содержании резиденции премьера, передает ТАСС со ссылкой на израильское радио Kan.

По данным радиостанции, в рамках сделки Сара Нетаньяху согласилась признать себя виновной в "намеренном использовании чужой некомпетентности". Обвинения в растрате бюджетных средств и мошенничестве с нее будут сняты.

Ранее местные СМИ сообщали, что следствие оценивает ущерб от заказов ресторанной еды и услуг кейтеринга для резиденции главы правительства примерно в 100 тысяч долларов. Семья Нетаньяху до сих пор настаивала на невиновности супруги премьер-министра.