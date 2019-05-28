Азад Рагимов в интервью BBC: «Раньше с армянами было проще договориться»

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов в интервью BBC заявил, что проведение финала Лиги Европы - это настоящий вызов для Азербайджана. Он рассказал о подготовке к матчу «Арсенал» - «Челси» и играм чемпионата Европы-2020, а также ответил на уже изрядно поднадоевшие вопросы о Генрихе Мхитаряне.

Глава спортивного ведомства привел слова президента УЕФА Александра Чеферина о том, что из-за географического положения азербайджанские болельщики не должны оставаться без живого футбола.

«Я полностью согласен с главой УЕФА, - говорит А.Рагимов. – В Баку очень долго лететь, но мы должны были подарить нашим болельщикам шанс увидеть этот фантастический матч. Это стратегия, политика УЕФА и ФИФА по популяризации футбола во всех странах.

Проблемой для фанатов стала стоимость авиабилетов. Цены до Баку достигали 900 фунтов. Это действительно дорого для болельщиков. Но таково расстояние. Что мы можем сделать? Мы находимся в этой части Европы. Мы не можем переместить Баку куда-нибудь в центр».

Министр считает, что подготовка к финалу Лиги Европы стала для Азербайджана большим опытом перед Евро-2020, четыре матча которого состоятся в Баку.

«Вы даже представить себе не можете, какие усилия предпринимает правительство Азербайджана, чтобы все прошло на высшем уровне. Мы даже подсчитали время, которое потребуется болельщику в аэропорту, чтобы пройти границу и таможню.

Это настоящий вызов. Это хорошая практика для нас и хороший опыт. Мы многое сделали, чтобы сделать транспортную систему очень простой, да и отели готовы для фанатов».

Отвечая на вопросы о Мхитаряне, которому были даны все гарантии со стороны Азербайджана, но он отказался приезжать в Баку, Азад Рагимов сказал следующее:

«Армянские спортсмены выступали на Европейских играх-2015 в Баку и на других спортивных мероприятиях. Поэтому я не понимаю, почему этот человек отказался ехать. Может быть, на него было некоторое давление со стороны наших соседей.

Я действительно не понимаю, почему ситуация изменилась. Раньше было очень просто. Мы договорились с Арменией, что любой спортсмен после письма министра спорта имеет гарантии безопасности. Мы обменивались этими письмами, и все шло очень гладко. Но сейчас я не знаю, что изменилось. Может, дело в новом правительстве Армении, или это просто решение этого человека или его семьи. В любом случае проблем с гарантиями нет».