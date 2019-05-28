Помпео назвал главную угрозу для США

Компания Huawei и Коммунистическая партия Китая представляют наибольшую угрозу для экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.

По мнению Помпео, китайская компания глубоко связана с правительством КНР. Он также отметил, что американский бизнес иначе взаимодействует с властями страны.

Госсекретарь подчеркнул, что в США президенты не управляют частными компаниями, пишет сайт kp.ru.

«Если это так, что Коммунистическая партия хотела получить информацию от технологий, которыми владела Huawei, то почти наверняка Huawei предоставила бы им ее», — сказал Помпео, добавив, что именно эту угрозу видит президент Дональд Трамп.