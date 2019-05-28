Сегодня в 23:00 на Бакинском Олимпийском стадионе начнется долгожданный финал Лиги Европы между лондонскими клубами «Арсенал» и «Челси».

На кону не только почетный трофей, но и путевка в Лигу чемпионов. В частности, для «Арсенала», который в очередной раз подряд не смог попасть в ЛЧ через английскую Премьер-лигу.

«Челси» уже гарантировал себе место в главном еврокубке, но тоже очень хочет спустя шесть лет выиграть Лигу Европы. Это может быть особенно принципиальная игра для главного тренера «аристократов» Маурицио Сарри и лидера команды Эдена Азара. Оба, весьма вероятно, покинут клуб, и матч в Баку станет для них последним в «Челси».

Английский финал в Баку станет историческим – впервые на матче Лиги Европы будет использоваться система VAR (Video Assistant Referee). Главным арбитром в поле будет итальянец Джанлука Рокки. Помогать ему будут лайнсмены Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли. Резервным рефери назначен Даниэле Орсато.

Главным арбитром на системе VAR будет итальянец Массимилиано Иррати. Его ассистенты – соотечественник Марко Гуида и поляк Шимон Марциняк. За офсайдами по видеоповторам будет следить еще один представитель Польши - Павел Соколницки.

Также стоит отметить, что на 22:45 запланирована церемония открытия, в ходе которой своими композициями болельщиков порадует английский диджей, композитор и ремиксер Джонас Блу.