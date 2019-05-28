УЕФА обязал клубы и сборные играть с соперниками из Косова на их поле

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал все клубы и сборные, кроме команд из Сербии, проводить матчи турниров под своей эгидой в Косове. Об этом журналистам на пресс-конференции по итогам исполкома УЕФА рассказал президент организации Александр Чеферин, передает ТАСС.

Сборная Косова первый официальный домашний матч провела в сентябре прошлого года против команды Фарерских островов в Лиге наций, победив соперника со счетом 2:0. Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия.

"Мы приняли решение, что любая команда, кроме сербской, которая будет играть против команд Косова в гостях, должна играть на их стадионе. Любые команды Косова должны проводить домашние матчи у себя. Кто не поедет в Косово, тому будет записано техническое поражение", - сказал Чеферин.

По словам главы УЕФА, любая команда, которая не хочет принимать сборную Косова дома, может играть на нейтральном поле.