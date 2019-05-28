Спецпрокурор Мюллер объявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием обвинений против России во вмешательстве в президентские выборы, заявил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил во время первого публичного выступления по результатам расследования, передает Associated Press.
В конце марта были оглашены результаты расследования Мюллера, которое продолжалось 22 месяца. Спецпрокурор не обнаружил сговора между президентом США Дональдом Трампом и российскими властями перед выборами в 2016 году. В то же время он пришел к выводу, что вмешательством в американские выборы занимались 12 россиян, предположительных сотрудников «Агентства интернет-исследований», также известного как «фабрика троллей».
В середине апреля доклад опубликовали полностью за исключением секретной информации.