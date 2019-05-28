При организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий 27-30 мая в Азербайджане проходит международный форум Lightest. В форуме принимают участие специалисты Информационно-вычислительного центра и зарубежные эксперты. Этот проект служит осуществлению надежных транзакций и верификации идентификационных данных при трансграничных электронных услугах между Европейским союзом и Азербайджаном, взаимному признанию электронных подписей стран-партнеров на международном уровне.

Цель проекта Lightest – использование существующей глобальной инфраструктуры междоменного доверия (DNS) для проведения электронных услуг через границу, которая сделает ее прозрачной и простой для верификаторов при оценке электронных транзакций. Установление более безопасных электронных отношений со странами - членами Европейского союза, создание электронных услуг на глобальном уровне, межгосударственный обмен данными еще больше повышает значимость Lightest. В реализации проекта принимают участие 14 партнеров из 9 стран – Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Германии, Испании, Нидерландов, Великобритании и Турции.

Отметим, что второй день форума прошел вчера в Шамахинском районе. Открывший мероприятие глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов приветствовал гостей и выразил благодарность Министерству транспорта, связи и высоких технологий. Он выразил заинтересованность во внедрении обсуждаемых на форуме решений в Шамахинском районе и продолжении подобных мероприятий в районе.

Говоря о сотрудничестве с проектом Lightest, директор Информационно-вычислительного центра Эльнар Асадов отметил, что в будущем этот проект может стать лучшей технологией при проведении электронных транзакций с европейскими странами.

Выступивший затем доктор Фраунгоферовского исследовательского института промышленной инженерии и прикладных материалов, координатор проекта Lightest Хайко Росснагель проинформировал участников форума о проекте Lightest – «глобальная надежность». Было отмечено, что одним из основных вопросов в налаживании глобальных электронных отношений является четкое определение противоположной стороны, и Lightest в этом процессе является инфраструктурой, создающей цепочку доверия, подтверждающую надежность средства определения личности – электронной подписи, и косвенно надежность Центра сертификационных услуг, который обеспечивает электронную подпись. «Мы не заменяем электронные подписи, а обеспечиваем их инфраструктурой для более надежного междоменного доверия, что делает работу электронной подписи более эффективной», – подчеркнул он.