Таможенные органы Азербайджана и Грузии будут углублять сотрудничество

Председатель государственного таможенного комитета Азербайджана, генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев встретился с начальником службы по доходам Министерства финансов Грузии Вахтангом Ласкарадзе, находящимся с визитом в Баку, сообщает пресс-служба ГТК.

Согласно информации, в ходе встречи Сафар Мехтиев отметил, что двусторонние отношения между странами углубляются из года в год и блестящий тому пример - совместное осуществление региональных проектов.

Глава Госкомитета также отметил, что сотрудничество между Грузией и Азербайджаном в области таможни, как и в других областях, развивается на высоком уровне. Вместе с тем, по словам Сафара Мехтиева, сотрудничество в таможенной сфере нуждается в дальнейшем углублении.

В свою очередь, Ласкарадзе подтвердил высокий уровень отношений двух стран, как в политической и экономической сферах, так и области культуры. Он выразил также уверенность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества во всех областях, включая и таможенную сферу.

Далее стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.