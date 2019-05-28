Эрдоган и Трамп обсудили поставки российских С-400 в Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом вновь предложил создать рабочую группу в связи с поставками Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщил глава департамента по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун в среду, передает ТАСС.

"Наш президент провел сегодня телефонный разговор с президентом США. Реджеп Тайип Эрдоган вновь выдвинул предложение создать рабочую группу по ЗРК С-400, которые планируется поставить из России для нужд нашей национальной безопасности. Оба лидера договорились о проведении встречи на полях саммита G20 в Японии (в городе Осака с 28 по 29 июня - ред.)", - говорится в сообщении Алтуна в Twitter.

Отмечается, что президенты обсудили также вопросы двустороннего сотрудничества и региональные проблемы, выразили удовлетворение в связи с отменой США дополнительных пошлин на турецкую сталь.

Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В стране также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.