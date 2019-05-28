Вслед за Замирой Гаджиевой взяли и владельца недвижимости на 80 миллионов

Согласно информации, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) изучает, на какие средства были куплены эти три объекта недвижимости в Лондоне. Правоохранительные органы полагают, что имущество могло быть приобретено на полученные нелегальными способами деньги. Сегодня ведомство объявило, что Высокий суд британской столицы обязал владельца площадей раскрыть источники доходов. Кроме того, суд заблокировал недвижимость: ее нельзя продать, передать или разделить, пока идет расследование.

Вслед за женой бывшего главы Межбанка Азербайджана Замирой Гаджиевой власти Британии просят владельца трех объектов недвижимости в Лондоне общей стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов объяснить источники средств на их покупку. Расследование открыто в рамках закона против «грязных денег», сообщает haqqin.az со ссылкой на Forbes.

О каких именно объектах речь и кто ими владеет, агентство не раскрывает. Говорит лишь, что имущество «связано с политически значимым лицом, которое подозревается в причастности к серьезному преступлению». NCA добавило, что эти три объекта в «престижных районах» Лондона были куплены за общую сумму 80 млн фунтов стерлингов и контролировались через офшоры.

NCA удалось получить ордер на раскрытие источника дохода во второй раз после вступления в силу законов о противодействии «грязным деньгам», в том числе из России. Их называют «законами МакМафии» (McMafia laws). Они вступили в силу в начале прошлого года и позволяют следователям изучать источники дохода влиятельных политиков из стран, которые не входят в Европейскую экономическую зону.

В релизе NCA указано, что первый раз ордер был выдан в феврале 2018 года и касался двух жилых площадей в Лондоне, которые считались собственностью арестованного банкира из Азербайджана Джахангира Гаджиева и его жены Замиры. Покупка элитной недвижимости часто используется для отмывания денег, пояснил гендиректор Национального центра экономических преступлений (часть NCA) Грэм Биггар.