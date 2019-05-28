Ильхам Алиев подписал указ о субъектах малого и среднего бизнеса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ об утверждении "Порядка оказания государственной поддержки исследованиям внутреннего рынка с целью стимулирования конкурентоспособного производства субъектов микро, малого и среднего предпринимательства", сообщает АзерТАдж.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить предложения по приведению актов президента Азербайджана в соответствие с настоящим указом и представить президенту Азербайджана; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в пятимесячный срок проинформировать президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти привести в соответствие с этим указом, проинформировать Кабмин.