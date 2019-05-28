Незаконно ввозившую тысячи мигрантов в Европу банду обезвредили в Турции

В четырех разных областях страны во вторник одновременно арестовали 20 человек, в том числе лидера банды, имя которого — Акбар Омар Тауфик. Большая часть преступников — выходцы из северного Ирака. Расследование показало, что группа зарабатывала в среднем 2 миллиона евро в год.

Они помогали мигрантам, в основном — из Афганистана, Ирака и Сирии, пробраться в страны Евросоюза по морю и по суше в обход легальных способов. Сообщается, что они также сотрудничали с другими подобными контрабандистами в Украине, Италии и Греции.

Кроме того, полицейские задержали 569 мигрантов и конфисковали шесть лодок и шесть транспортных средств. У преступников обнаужили наркотики и прямые улики, указывающие на их вину.

Миграционный кризис достиг своего пика в 2015 году, когда более миллиона беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки мигрировали в европейские государства. Большая их часть проходила через Турцию. В обмен на 3 миллиарда евро и обещания облегчить визовый режим турки усилили контроль за массовой миграцией. К 2017 году поток мигрантов уменьшился более чем в 5 раз.