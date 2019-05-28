Президент УЕФА: «В Баку все организовано идеально»

«Все в Баку организовано идеально и готово к финалу Лиги Европы, - цитирует главу УЕФА ТАСС. - По крайней мере, на данный момент все выглядит очень хорошо, гостеприимно и отлично. Хотя детально итоги я буду подводить уже после финального свистка.

Если честно, то я не понимаю претензий, не вижу никаких сложностей. Конечно, болельщикам легче купить билеты и забронировать гостиницы в Лондоне и Риме, чем в Баку или Бильбао, например. Но это не значит, что мы не должны проводить матчи в этих городах».