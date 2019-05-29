Легендарный Александр Заваров прогнозирует для haqqin.az: «Победит «Челси»

«В Баку проходит праздник футбола мирового уровня. Это превосходно, что большой футбол в лице Лиги Европы пришел на каспийское побережье», - сказал haqqin.az Александр Заваров, легендарный полузащитник в прошлом звездной команды - киевского «Динамо», завоевавшей в 1986 году Кубок обладателей Кубков УЕФА, предшественника нынешней Лиги Европы.

«Благодаря усилиям экс-главы УЕФА Мишеля Платини и председателя Федерации футбола Украины Григория Суркиса центральные еврокубковые матчи стали теперь проходить не только в Мадриде, Берлине или Лондоне, но и в Киеве и Баку. Именно эти люди продвигали идею организацию игр такого уровня в разных регионах Европы. Это отличная возможность популяризации футбола как в Азербайджане, так и в соседних по региону государствах. Такие важные матчи должны выходить за пределы ставших традиционными мест проведения и открывать возможности массовому и профессиональному футболу в других странах и регионах. Я уверен, что Баку блестяще организует встречу, и поклонники «Арсенала» и «Челси» со всего мира и на трибунах, и у экранов телевизоров получат огромное удовольствие от финального матча на Бакинском Олимпийском стадионе», - не сомневается именитый футболист.

Сам Заваров очень сожалеет, что из-за сильной занятости не смог приехать на финальную игру. Однако он признался, что очень хочет посетить Азербайджан, «где любят футбол, где проходят различные крупные спортивные состязания».

«Не отказался бы и от предложения возглавить один из азербайджанских клубов», - отметил он.

Фаворитом Заварова на финальной игре является «Челси». Думаю, что матч закончится результативной ничьей 1:1 или 2:2. А в дополнительное время выиграет «Челси», прогнозирует Заваров.