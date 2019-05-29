Иран отказался вести переговоры с США

Ранее президент Ирана Хасан Роухани не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.

Иранский верховный лидер Али Хаменеи сегодня заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США, передает РИА Новости.

"Мы не будем вести переговоры с американцами. Потому что нет смысла в переговорах, и это даже несет вред", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Хаменеи.

Верховный лидер отметил, что Иран не против переговоров с другими правительствами, включая Европу. Единственную озабоченность Тегерана вызывает их тема. "Мы не будем обсуждать ключевые вопросы революции... Мы не будем вести переговоры о нашем военном потенциале", - заявил он.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.