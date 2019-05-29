В США задумались об импичменте Трампа

«Конгрессу приходится реагировать на преступления, ложь и другие проступки президента Трампа — и мы сделаем это», — сказал Надлер. Он подчеркнул, что никто не может быть выше закона, даже президент США.

По словам Надлера, Конгресс рассматривает все варианты действий. Окончательное решение будет принято после того, как политики изучат результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года и возможном сговоре Трампа с Кремлем.

29 мая Мюллер впервые выступил с публичным заявлением о расследовании. Он изучал не только связи Трампа с Россией, но и его попытки помешать расследованию. Мюллер сказал, что не может выдвинуть обвинения против Трампа, поскольку в соответствии с Конституцией действующий глава государства не может привлекаться к уголовной ответственности. Спецпрокурор подчеркнул, что если бы у него была уверенность в том, что Трамп не совершал преступлений, он бы об этом заявил.