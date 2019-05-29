Маурицио Сарри и Унаи Эмери о разгроме «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после разгромного поражения в финале Лиги Европы от «Челси» (1:4) прокомментировал прошедший матч.
«Во-первых, хочу поздравить «Челси», - говорит испанский специалист. - В первом тайме мне казалось, что у нас хорошие шансы добиться нужного результата. Все изменил первый гол, мы старались не выпадать из игры и искали пути к воротам. После второго гола ситуация для нас сильно осложнилась.
У соперника во втором тайме дела складывались удачно, а у нас не получалось забить. Результат таков, каков он есть. Возможно, сегодня мы заслуживали большего, но своими шансами не воспользовались».
Тренер победителей Маурицио Сарри после игры сказал следующее:
«Я действительно очень рад. Этот трофей очень важен для клуба. Мы чувствовали, что заслуживаем победы. В январе и феврале у нас были сложности, но мы справились с ситуацией, хотя в Премьер-лиге сделать это сложно. В итоге мы завоевали путевку в Лигу чемпионов и выиграли Лигу Европы».