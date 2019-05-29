Маурицио Сарри и Унаи Эмери о разгроме «Арсенала»

«Во-первых, хочу поздравить «Челси», - говорит испанский специалист. - В первом тайме мне казалось, что у нас хорошие шансы добиться нужного результата. Все изменил первый гол, мы старались не выпадать из игры и искали пути к воротам. После второго гола ситуация для нас сильно осложнилась.

У соперника во втором тайме дела складывались удачно, а у нас не получалось забить. Результат таков, каков он есть. Возможно, сегодня мы заслуживали большего, но своими шансами не воспользовались».