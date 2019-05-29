За решение проголосовали 74 депутата, против выступили 45 человек. Перед голосованием премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил своей партии «Ликуд», что ему не удалось в срок сформировать правящую коалицию.

Издание The Times of Israel отмечает, что повторные парламентские выборы в стране являются беспрецедентным событием. Телеканал CNN также сообщает, что этот случай является первым в истории Израиля, когда выборы в парламент не привели к созданию правительства.

Reuters отмечает, что разногласия возникли из-за закона о воинской обязанности. Бывший министр обороны Израиля и глава партии «Наш дом Израиль» (получила пять мест в парламенте) Авигдор Либерман выступает за то, чтобы ультраортодоксальная молодежь участвовала в обязательной военной службе. Однако религиозные партии не поддерживают эту инициативу.



Парламентские выборы в Израиле состоялись 9 апреля. По их итогам правая партия Нетаньяху «Ликуд» получила 36 мест в кнессете из 120 возможных. 35 мест получил центристский альянс «Кахоль-Лаван» генерал-лейтенанта Бени Ганца. При этом Нетаняху, который вновь стал премьер-министром, заявлял, что создаст коалиционное правительство с правыми партиями.