Ухудшилось состояние здоровья Ассанжа

Wikileaks выражает тревогу за состояние здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа, которого перевели в больничное отделение лондонской тюрьмы Белмарш, пишет Дойче велле.

Здоровье Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет пребывания в посольстве Эквадора при условиях, "не совместимых с базовыми правами человека", подчеркивают в Wikileaks. Основатель Wikileaks за семь недель пребывания в тюрьме значительно потерял в весе.

"Решение администрации тюрьмы отправить его в больничное отделение говорит само за себя", - отмечается в заявлении.

Очередные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа пройдут в Вестминстерском магистратском суде Лондона 30 мая. Выдачи Джулиана Ассанжа требует Вашингтон.

47-летний уроженец Австралии Джулиан Ассанж был задержан британской полицией у посольства Эквадора 11 апреля после того, как власти этой латиноамериканской страны лишили его политического убежища и принудили покинуть здание эквадорской дипмиссии, где он укрывался с 2012 года. Ассанж приговорен к 50 неделям лишения свободы за нарушение условий освобождения под залог.