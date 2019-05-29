Турция пообещала держать F-35 подальше от С-400
Турция разместит американские истребители F-35 вне зоны покрытия российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил посол страны в США Сердар Кылыч, сообщает РИА Новости.
«С-400 и F-35 будут размещены в двух конкретных районах Турции, и F-35 не будут находиться в зоне покрытия С-400», — сказал дипломат, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.
Кылыч указал на то, что F-35, поставленные американцами Израилю, регулярно летают над Сирией, где расположены российские С-400, но это не вызывает возмущения у Соединенных Штатов.
То, что С-400 могут научиться отслеживать американские истребители пятого поколения — основной аргумент, который приводили США в этом споре.
Кылыч также подчеркнул, что на российских ЗРК будут работать исключительно турецкие военнослужащие, которых предварительно обучат в России.