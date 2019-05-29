В Украине разбился военный вертолет: четверо погибших
Накануне вечером в Ривненской области Украины разбился военный вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, сообщает УНИАН.
В пресс-службе сухопутных войск вооруженных сил Украины сообщили: "В результате авиационной катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации".
На месте катастрофы работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов и комиссия минобороны, генштаба и командования сухопутных войск ВС Украины.