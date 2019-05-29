31 мая в Азербайджане пройдет первый Фестиваль культуры аутизма. На фестивале, который состоится в Центре Гейдара Алиева, дети с аутизмом продемонстрируют свои таланты в различных областях искусства, а также покажут свое мастерство в качестве моделей на подиуме.

Мероприятие организовано общественным объединением «Birgə və Sağlam» и благотворительным обществом «Ümid var», главным спонсором мероприятия выступила группа компаний AS с его премиум-проектом «Renessans Palace». Проект поддержан Фондом Гейдара Алиева.

Дети с аутизмом представят на подиуме коллекцию, созданную по эскизам вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Коллекцию, разработанную модельером-дизайнером Земфирой Мусаевой покажут на подиуме 10 детей с аутизмом. Во время мероприятия будут представлены различные информативные фильмы, социальные клипы, буклеты по аутизму.

В фестивале также примут участие талантливые дети с аутизмом из Турции, хоровая группа İZOT (Измир Аутизм Оркестр) выступит с интересной программой.