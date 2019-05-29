Газахский цементный завод увеличивает производительность

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Следуя государственной программе социально-экономического развития регионов, подписанной президентом Ильхамом Алиевым, Газахский Цементный завод планирует увеличить производственные мощности.

Газахский Цементный завод провел тендер с участием известных европейских компаний, победителем которого стала турецкая компания DAL TEKNİK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.. Целью тендера являлось увеличение производительности завода с 1 миллиона тонн цемента в год до 1,4 миллиона тонн. С компанией DAL TEKNİK MAKİNA TİCARET VESANAYİ A.Ş. в мае 2019 года был заключен контракт. DAL TEKNİK MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. занимает лидирующие позиции в цементной отрасли по проектированию, поставкам и установкам технологического оборудования, а также оптимизации производственных процессов. Эта компания в своем портфолио имеет немало успешно реализованных аналогичных проектов в различных странах мира. Работы по увеличению производительности Газахского Цементного завода уже начаты и завершение проекта запланировано на начало 2020 года. Так, в апреле 2019 года на предприятии было установлено новое европейское оборудование (охладительная система) для создания возможностей увлечения призводственной мощности.

Газахский Цементный завод является одним из крупных производителей строительных материалов в Азербайджане, в том числе производство клинкера и цемента в западном регионе страны, производство щебня и песка в северной и центральной частях Азербайджана, а также производство бетона по всей республике. Цементное подразделение завода круглосуточно производит и поставляет клинкер и цементную продукцию своим клиентам на территории Азербайджана.

В настоящее время на Газахском Цементном заводе работает более 620 сотрудников со среднемесячной зарплатой 800 манатов. На заводе большое внимание уделяется условиям труда работников, особенно занятых в производственных процессах, круглосуточно обеспечивается транспортировка сотрудников от места работы до места проживания. Все работники завода обеспечиваются бесплатным многоразовым питанием.

Газахский ЦементныйзЗавод ежегодно инвестирует в социальные программы с целью улучшения социальных условий людей, проживающих в западном регионе страны. Одним из приоритетных направлений социальной программы завода является инвестирование в молодое поколение. Это выделение средств для стипендий абитуриентов, набравших высокие проходные баллы при поступлении на технические специальности вузов, все время их обучения. Кроме того, завод одновременно инициирует создание возможностей и рабочих мест для этих студентов в будущем. Одновременно на предприятии уделяется внимание летним обучающим программам, когда молодые студенты могут проходить практику во время летних каникул в производственных и административных сферах и процессах. В особенности можно выделить недавнюю инициативу и вклад менеджмента завода в обучение и будущее трудоустройство молодых людей со средним образованием из близлежащих приграничных сёл, а также недавно вернувшихся с воинской службы.