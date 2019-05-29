В среду в Нур-Султане на полях саммита Высшего совета ЕАЭС не состоялась запланированная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

Армянские СМИ утверждают, что на фоне случившегося эпизода Никол Пашинян решил прервать свой визит и вернуться в Армению. Однако позже пресс-секретарь премьера Владимир Карапетян опроверг эту информацию.

Глава комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников считает, что случившееся может быть стечением обстоятельств.

«Это может быть что угодно, но, скорее всего, какие-то обстоятельства, постольку-поскольку наш президент, если он что-то наметил, он это обычно делает. Значит, есть какие-то обстоятельства, которые действительно не позволили состояться встрече. Не надо искать в этом какие-то заговорщические мотивы. Нет, это, скорее всего, так получилось, тем более что ожидается официальный визит Владимира Путина в Армению в октябре. Не думаю, что в этом есть намеренность», — в интервью «Русарминфо» сказал депутат.

Леонид Калашников также добавил, что случившийся эпизод не повлияет на армяно-российские отношения и его не нужно преподносить и рассматривать как «акт враждебности» президента России.