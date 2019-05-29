Хаменеи опроверг Роухани: С США не будет переговоров

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Исламская Республика не намерена вести переговоры с США. Тем самым Хаменеи дезавуировал заявление президента Хасана Роухани, по словам которого, на определенных условиях диалог возможен, пишет NEWSru.co.il.

"Мы и раньше заявляли, что не будем разговаривать с США. Переговоры не приносят никакой пользы – один вред. Базовые ценности нашей революции, наш военный потенциал не предмет для переговоров", - сказал Хаменеи.

Отметим, что 26 мая президент США Дональд Трамп пригласил Иран к диалогу. Он выразил уверенность, что США и Иран смогут договориться, и заявил, что Иран с его экономическим и человеческим потенциалом сможет достичь величия и процветания с нынешним руководством.

В ответ на это пресс-служба МИД Исламской Республики сообщила, что переговоров с США не будет. Однако 29 мая президент Роухани заявил о возможности диалога. "Если США отменят несправедливые санкции, выполнят все свои обязательства и вернутся за стол переговоров, наша дверь открыта», - заявил он.