Ровнаг Абдуллаев о покупке российского завода

Как сообщает Report, об этом президент SOCAR сказал журналистам.

По его словам, переговоры о покупке завода ведутся, однако пока конкретного результата в этом направлении нет.

«Российский рынок очень большой, и нам это интересно. В целом SOCAR ведет переговоры с различными компаниями», - отметил Р.Абдуллаев.

Отметим, что Антипинский НПЗ мощностью 9 млн тонн производит дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ.