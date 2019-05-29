Мадуро заявил о тайных переговорах с оппозицией

Представители правительства и оппозиции Венесуэлы несколько месяцев вели тайные переговоры для урегулирования кризиса, заявил президент страны Николас Мадуро, передает El Dia.

«Я назначил делегацию, мы тайно вели переговоры в течение двух или трех месяцев, и сейчас мы сели за стол переговоров в Норвегии, — сказал он. — Я хочу добиться соглашения о мире для Венесуэлы».

По словам Мадуро, он гордится тем, что правительство ведет с оппозицией конструктивный диалог: «Я верю, что эта дорога приведет к миру»

Заявление Мадуро прозвучало после того, как лидер оппозиции, глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, сообщил, что встреча в Осло завершилась без договоренностей, пишет РБК.