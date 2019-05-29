Azercell обеспечил болельщиков футбола в Баку высокоскоростным интернетом

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Azercell и Ericsson обеспечили болельщиков матчей на Олимпийском стадионе в Баку услугами мобильной связи отличного качества. Емкость сети Azercell выросла втрое благодаря развёртыванию новейшего оборудования продуктовой линейки Ericsson Radio System – зрители транслировали видеоролики со своих смартфонов в соцсетях и с комфортом пользовались интерактивными услугами. Ericsson развернул уникальное е2е-решение, увеличившее ёмкость сети и обеспечившее стабильные скорости передачи данных. Компания Ericsson (NASDAQ: ERIC) модернизировала сеть радиодоступа и транспортную сеть Azercell, лидера телекоммуникационного рынка Азербайджана, на территории Олимпийского стадиона в Баку. Для уплотнения и повышения ёмкости сети использовалось новейшее оборудование продуктовой линейки Ericsson Radio System с поддержкой различных стандартов связи и реализацией транспортной и Elastic RAN функциональностей. Модернизированная сеть объединила в пул 74 радиосектора, работающих как единая базовая станция, – такой подход оптимизировал использование ресурсов и улучшил пользовательский опыт абонентов.

В результате внедрения флагманского решения Ericsson Radio System удалось добиться трехкратного увеличения емкости сети мобильной широкополосной передачи данных (МШПД). Абоненты Azercell получили возможность с комфортом пользоваться интерактивными услугами и выкладывать со своих смартфонов видеоролики с матчей в высоком качестве в соцсетях.

В последние годы Azercell отмечает серьезные изменения в поведении пользователей мобильного интернета – вместо ранее популярных фото абоненты все чаще предпочитают записывать, скачивать, выкладывать и пересылать видеоролики. Для сравнения: пять лет назад, во время чемпионата мира в Бразилии в 2014 году, пользователи смартфонов активно делали и выкладывали селфи, а 60% зрителей также скачивали фотографии с матчей. Использование Ericsson Elastic RAN (E-RAN) позволяет координировать работу неограниченного числа сот в сети, обеспечивая гибкость сетевых операций вне зависимости от местоположения пользователя. Координация и агрегация несущих дают прирост скоростей передачи данных для пользователей и повышают производительность сети.

Транспортное решение построено на базе продуктов Ericsson Router 6000, позволивших добиться нужной ёмкости и минимальной задержки, требуемых для работы E-RAN. Сеть на стадионе построена по принципу сети с централизованным радиодоступом с использованием высокоёмкостной и надежной инфраструктуры оптической DWDM-сети на базе продуктов Ericsson Fronthaul 6000. Теперь Azercell предоставляет лучшие в своем классе услуги МШПД на Олимпийском стадионе.