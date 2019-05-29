Nar обновит многие услуги и продукты

Говоря о предстоящих планах Nar, Г.Казимов отметил, что оператор мобильной связи намерен расширить свою сеть, в частности увеличить проникновение сети 4G в регионы, в которых она отсутствует, чтобы предоставить населению страны возможность пользоваться скоростью и удобством интернета 4G.

В 2019 году Nar внесет изменения во многие продукты и услуги, чтобы еще больше повысить уровень удовлетворенности клиентов и поднять его на следующую ступень. Об этом заявил директор по маркетингу Nar Гахраман Казимов в интервью Qafqazinfo.

По словам Г.Казимова, одним из важнейших планов на 2019 год является внесение изменений в сеть продаж: «В целом в 2019 году планируем превратить нашу дилерскую сеть в более современный и широкий канал, который поможет нам еще больше увеличить качество обслуживания клиентов. Это будет иметь прямой положительный эффект для наших клиентов в регионах. Сегодня мы планируем открыть новые магазины в тех регионах, где в настоящее время нет сервисных центров и дилеров Nar. В дополнение к этому будет проведена значительная работа для увеличения функциональности дилерской сети".

Оценивая конкурентную среду на телекоммуникационном рынке Азербайджана Г. Казимов, отметил, что между операторами существует сильная конкуренция как по качеству сети и уровню удовлетворенности клиентов, так и по предлагаемым на рынке продуктам и их ценам. В настоящее время позиции Nar на рынке укрепляются.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке: http://qafqazinfo.az/news/detail/abunecilere-seffaf-internet-tecrubesi-yasadiriq-qehreman-kazimov-253447