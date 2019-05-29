Пашинян позвонил Мхитаряну

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с капитаном сборной Армении и полузащитником лондонского «Арсенала». Этот экстренный звонок главы Армении футболисту Мхитаряну в очередной раз свидетельствует, что за инсинуациями вокруг финала Лиги Европы и антиазербайджанскими выпадами в британских СМИ стояли армянская диаспора и правительство Армении.

Более того, в свете ситуации с Мхитаряном премьер-министр Армении выступил с расистским выпадом в адрес Азербайджана.

«Вернувшись из Нур-Султана, поговорил по телефону с Генрихом Мхитаряном и выразил ему свою поддержку перед сегодняшним матчем между командами «Арсенал» и «Челси», в котором он не сможет принять участие из-за расистской позиции Баку», — написал накануне на своей странице в Facebook Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил также, что в ходе телефонной беседы сказал армянскому футболисту, что он «восхищается и гордится им».