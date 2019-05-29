Гражданина Польши исключили из «черного списка» МИД Азербайджана

Гражданин Польши Петр Леониак обратился в Министерство иностранных дел Азербайджана с просьбой исключить его из списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные Арменией территории страны, сообщает пресс-служба МИД.

В своем письме Петр Леонияк отмечает, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, законы и порядки страны, а также то, что не был осведомлен о последствиях визита.

В своем обращении гражданин Польши подчеркнул, что в дальнейшем воздержится от незаконных поездок на оккупированные территории.

Обращение Петра Леониака было рассмотрено в установленном порядке и принято решение об исключении его имени из списка нежелательных лиц.

Отметим, что несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным и имена лиц, совершивших эти визиты, вносятся в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.