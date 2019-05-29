В России обезвредили банду офицеров полиции

Преступное сообщество из офицеров полиции Кабардино-Балкарии, по оперативным данным, брало взятки от перевозчиков "паленых" алкогольных напитков, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА Новости.

По ее словам, коррупционную схему разоблачили сотрудники центрального аппарата МВД России. В операции также задействован Следственный комитет, сообщивший, что сумма взяток составила минимум 42 миллиона рублей.

"Руководство преступным сообществом осуществлял заместитель начальника управления ГИБДД по КБР, а в его состав входили сотрудники из числа начальствующего состава республиканской Госавтоинспекции и территориальных подразделений районного уровня", - рассказала Волк.

По ее словам, офицеры создали "законспирированную схему систематического получения криминальных доходов в качестве взяток за беспрепятственный проезд транспортных средств, перевозящих этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию".

Взятки выплачивались за проезд по федеральной трассе Р-127 "Кавказ", территориям Зойского, Майского, Прохладненского, Урванского и Баксанского районов КБР, а также через КПП "Малка", полагает следствие. Деньги затем распределялись по коррупционной "вертикали".

К уголовной ответственности привлекаются 13 сотрудников МВД КБР, в том числе два начальника подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений ГИБДД республиканского и районного уровней.

Все уличенные в коррупции сотрудники будут уволены из органов.