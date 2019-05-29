Эмин Агаларов спасает азербайджанских наркоманов

"Я очень люблю Азербайджан, поэтому пригласил своих друзей из России, чтобы вместе с ними начать заниматься решением этой проблемы на своей родине. Мне повезло, что я не соприкоснулся с наркотиками. Думаю, это абсолютное везение, потому что в той области, в которой я работаю, это большая редкость. У меня четверо детей, и мне очень хочется сделать так, чтобы они от этой угрозы были максимально защищены", - сказал Э. Агаларов на пресс-конференции в Баку, приуроченной к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом.

По словам певца, данная идея возникла у него после знакомства с главой НАС Никитой Лушниковым. Кроме того, он решил сделать свой проект "Жара" партнером НАС.

В свою очередь Н. Лушников признает, что наркотики отняли у него десять лет жизни и что ему чудом удалось спастись. 15 лет назад он решил создать НАС, чтобы помогать наркоманам вылечиться.

"...Мы с Эмином решили открыть центр и в Азербайджане, также будем сотрудничать и во многих других наших международных проектах", - отметил Лушников.