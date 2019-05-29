Синоптики рассказали о погоде на завтра
В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами прогнозируется слабый туман и морось. Ветер умеренный, северный, говорится в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 18-20, днем 26-29 градусов тепла. В Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов.
Атмосферное давление - 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.
В регионах Азербайджана осадков также не ожидается. Однако ночью и вечером в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, град. Ночью и утром местами туман, прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 28-33 градуса выше нуля, в горах 9-14, днем 16-21 градус тепла.