На вчерашнем финале Лиги Европы в Баку футболистов при выходе на поле впервые сопровождали только девочки - 22 ребенка в возрасте от 10 до 12 лет.

Согласно Молодежной программе Лиги Европы и по инициативе партнера УЕФА FedEx Express часть этих девочек была приглашена из проекта «Футбольный урок в школах», а некоторые из них выступают в Лиге U-13, организованной АФФА.



«Игра в футбол помогает многим девочкам, участвующим в наших программах, ломать барьеры благодаря ускоренной интеграции и равенству, - говорит по этому поводу генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов. - Выход на поле перед финалом Лиги Европы УЕФА за руку с футболистами сделал их известными на международном уровне».



Руководство азербайджанского футбола в последние годы проделало большую работу, направленную на вовлечение в футбол все большего числа девушек. В настоящий момент АФФА сотрудничает с 35 школами, в которых трижды в неделю проводятся специальные занятия. Департамент массового футбола Ассоциации также запустил несколько целевых программ, в том числе и для девушек. В них задействованы наставники клубов женской футбольной лиги Азербайджана.