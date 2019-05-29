Саакашвили: Зеленский - не проект Коломойского

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили не считает нового президента Украины Владимира Зеленского зависимым от олигарха Игоря Коломойского. Об этом Саакашвили сказал в интервью Дойче велле после возвращения в Украину.

"Олигарх Коломойский... Не надо его недооценивать. Это очень сильная личность. Это не только просто деньги. Реально очень неоднозначный, но сильная личность. Но и Зеленский тоже очень сильный. Он сделал себя сам", - считает Саакашвили.

Политической партии "Слуга народа" Саакашвили прогнозирует победу на досрочных парламентских выборах, назначенных на 21 июля.

При этом Саакашвили уклонился от ответа на вопрос, будет ли принимать участие в выборах его партия "Движение новых сил", отметив, что не знает, сможет ли она "очень быстро занять" нишу для новых политиков. Так же отрицательно ответил он и на вопрос, хочет ли он быть в правительстве.

Саакашвили опроверг существование личного конфликта с главой МИД Украины Арсеном Аваковым: "...У меня нет личной обиды на Авакова. У меня больше была на Порошенко".

Политическую ситуацию в Украине Саакашвили оценивает как "уникальную" и такую, что дает шанс изменить страну.