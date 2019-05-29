В Китае нашли тысячелетние гробницы
В Китае археологи обнаружили комплекс с крупными древними семейными гробницами, датированный периодом 960- 1127 н.э., когда правила династия Северная Сун, пишет агентство Синьхуа.
Комплекс гробниц был обнаружен во время строительства дороги в уезде Чанфэн в восточной провинции Аньхой. В целом археологи насчитали 13 гробниц, в которых были найдены свыше 50 артефактов. Выполнены они были из лакированного дерева, а также золота, серебра и фарфора. Это зеркала, чаши, золотые украшения.
Суммарная площадь территории, отведенной под гробницу, достигает 120 квадратных метров.