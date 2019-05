Названа лучшая песня в истории человечества

Лучшей композицией в истории человечества стала Yesterday британской группы The Beatles, выпущенная в 1965 году. На нее записали 665 каверов. В хит-параде Billboard Hot 100 композиция находилась на протяжении 11 недель.

Вторую строчку заняла композиция Bridge Over Troubled Water от дуэта Simon & Garfunkel, вышедшая в 1970 году. На нее записали более 400 каверов и она продержалась в Billboard Hot 100 14 недель.

Третье место завоевала композиция британской певицы Адель Rolling In the Deep 2010 года. Она находилась в хит-параде 65 недель и получила 84 кавера.

В топ-10 также попали Hey Jude от The Beatles, All of Me американского певца Джона Ледженда, Bad Romance Леди Гаги, Bohemian Rhapsody группы The Queen, Let It Be от The Beatles и Ain't No Sunshine Билла Уизерса.