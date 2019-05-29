Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Его заявление об увольнении поддержали всего 97 депутатов из необходимого минимума в 226 парламентариев, передает РБК-Украина.
Уход Гройсмана означал бы роспуск правительства Украины. После решения Рады кабмин продолжит работать в нынешнем составе до досрочных парламентских выборов.
О том, что правительство должно уйти в отставку, а парламент Украины необходимо досрочно распустить, заявлял президент Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи 20 мая. Его поддержала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая ранее неоднократно заявляла, что старые политики должны покинуть свои посты, чтобы в стране начались реформы.