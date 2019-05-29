В Узбекистане губернатор пригрозил вырвать кишки налоговикам

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Глава Ферганской области Шухрат Ганиев, обращаясь к начальникам областных управлений Бюро принудительного исполнения и налоговой инспекции, угрожал, что «вырвет им кишки и обмотает ими их головы», сообщает узбекская редакция «Радио Свобода».

Предприниматель, отправивший эту аудиозапись в редакцию «Озодлика», говорит, что записал на диктофон угрозы хокима во время собрания, состоявшегося 22 мая в здании обладминистрации. Аудиозапись была отправлена в редакцию «Озодлика» 24 мая. На ней, предположительно, записан голос главы (хокима) Ферганской области Шухрата Ганиева, который обзывает начальников областных управлений Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генеральной прокуратуре Узбекистана и налоговой инспекции «предатялеми», «мразями, сбежавшими из-под виселицы», а после угрожает, что «вырвет им кишки и обмотает ими их головы». «Пять, десять лет твоей жизни пройдут в тюрьме. Мне без разницы, будь ты хоть главой БПИ или кем-нибудь другим, я все равно посажу вас, подлецов. Я еле сдерживаю себя, хотя могу вырвать ваши кишки и обмотать ими ваши головы», - звучит на аудиозаписи предположительно голос Шухрата Ганиева.

После он подчеркивает, что начальники областных управлений БПИ и налоговой инспекции являются уроженцами Ташкента и обвиняет их в нанесении урона Ферганской области. «Вы мерзавцы, начальник налоговой – уроженец Ташкента, начальник БПИ – уроженец Ташкента. После назначения на руководящие должности в Ферганской области, вы просто начали топить нашу область в болоте. Если будет возможность, то я собственноручно вырву вам кишки. Я должен предупредить вас, что посажу обоих. И начальник налоговой, и начальник БПИ будут нести уголовную ответственность, если не выполнят план в мае месяце. Мне не нужны такие предатели. Они предатели. Они просто насмехаться над нами ферганцами. Если не были бы подлецами, то не взыскали бы 3 700 229 сумов! У нас собрались исключительно те, которые сбежали из-под виселицы», – звучит на аудиозаписи голос главы Ферганской области Шухрата Ганиева. «По какой причине гнев главы области обрушился на начальников областных управлений БПИ и налоговой инспекции, неизвестно. Но, прослушав 2,5-минутную аудиозапись, можно предположить, что ярость у главы Ферганской области вызвало невыполнение плана сотрудниками двух вышеназванных ведомств», - говорится в статье «Озодлика». Прослушав аудиозапись, на которой записаны угрозы главы области Шухрата Ганиева в адрес двух местных чиновников, репортер «Озодлика» обратился за комментарием к пресс-секретарю Ферганской областной администрации Гульбахор Ганиевой. Женщина попросила репортера выслать ей эту аудиозапись, а прослушав ее, обещала ответить на вопросы редакции. Репортер радио выслал аудиозапись Гульбахор Ганиевой через мессенджер Telegram, но «Озодлик» не смог получить от нее никаких комментариев. Кроме того, нашему радио не удалось связаться и с начальниками областных управлений БПИ и налоговой инспекции. «Озодлик» отмечает, что это не первая оказавшаяся в распоряжении редакции аудиозапись, на которой глава Ферганской области Шухрат Ганиев высказывает нецензурную брань в адрес своих подчиненных и местных чиновников. В январе прошлого года в «Озодлик» поступила аудиозапись селекторного совещания Шухрата Ганиева с жителями и чиновниками Ташлакского района Ферганской области. На встрече глава области в резких выражениях рассказал им о том, что из 52 граждан Узбекистана, которые погибли 18 января 2018 года в автобусе, перевозившии узбекских мигрантов на заработки в Россию, 16 были именно из Ташлакского района. Ганиев заявил, что власти и жители района не смогли удержать молодежь дома в Узбекистане и тем самым «опозорили регион». Также он заявил, что в наказание за их поступок жители региона лишатся возможности съездить в хадж.