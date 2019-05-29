Заур Расулзаде 15:03

С начала этого года у политологов и журналистов всего мира тема номер один - противостояние США и Ирана. Прогнозы относительно перерастания его в военный конфликт от малоутешительных до самых страшных. Один из более «мягких» вариантов» - точечная воздушная атака американцев по ограниченному количеству целей, связанных с ядерной и ракетной программой Ирана. Возможный военный ответ со стороны Ирана экспертам представляется как минимальный. Так прогнозируется потому, что все радиолокационные и радиотехнические средства вооруженных сил ИРИ с момента начала конфликта будут просто ослеплены. Направленные помехи технических средств США будут такой мощности, что функционирование системы управления вооруженными силами Ирана станет невозможным. Командование ВВС ИРИ не сможет наводить на цели свою истребительную авиацию. То есть Иран будет очень быстро нейтрализован. И это, так сказать, оптимистичный сценарий. Однако скептически настроенные аналитики и военные специалисты предупреждают, что любой возможный конфликт между Ираном и США с их союзниками не ограничится рамками Персидского залива, а может привести к ещё более глубокому расколу и противостоянию во всем мире вплоть до глобальной войны. Так, во всяком случае, считает пакистанское издание The Nation.

А пока в экспертном сообществе идут бурные дискуссии, США собираются отправить на Ближний Восток ещё 1,5 тысячи своих военнослужащих. И это в дополнение к уже стянутым в район Персидского залива семи военным кораблям и огромного военного контингента и вооружений в Ираке, Кувейте, Сирии. Правда, комитет по иностранным делам Сената Конгресса некоторое время назад отклонил инициативу демократов, требующую одобрения американскими законодателями военных действий против Ирана. «Конгресс - это самостоятельная ветвь власти, которая обладает исключительным правом объявлять войну, поэтому нам не нужно сидеть сложа руки и смотреть, как нынешняя администрация США ведет нас к очередному «бесконечному конфликту» на Ближнем Востоке», - заявил в тwitter член комитета Крис Мерфи. Но ведь давно известно, что эта самая администрация, возглавляемая «непредсказуемым» Дональдом Трампом, не очень обращает внимание на решения Конгресса. Некоторые надежды на разрешение ситуации внушают попытки переговоров американских и иранские представителей. Две недели назад глава МИД Ирана Мохаммад Зариф отправился в США и побеседовал за обедом, как пишут СМИ, с членом Демократической партии, сенатором от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн. Вроде бы даже обед «был организован по соглашению с госдепартаментом». В то же время подробности встречи нигде и никем не обнародовались. Более того, в госдепе заявили, что не просили сенатора Файнстайн встречаться с Зарифом». Так что и здесь оптимизм весьма сомнительный. Разрядить напряженность между США и Ираном вроде бы берется премьер Ирака Адиль Абдул-Махди. Согласно сообщению израильского веб-сайта Debkafile, иракский премьер готовится направить отдельные делегации в Вашингтон и Тегеран, однако ничего конкретного Абдул-Махди пока не говорит. По данным Debkafile, между США и Ираном уже предпринимались попытки проведения встреч на международном уровне, но никаких положительных результатов достигнуто не было. Все эти мирные инициативы проводятся на фоне милитаризации региона Персидского залива. Пентагон объясняет, что эти меры необходимы для усиления обороны уже находящегося в регионе военного контингента. Вообще же, как уточнила помощник главы Пентагона Кэти Уилбагер, «политика Вашингтона в отношении Ирана не меняется — страна не ищет войны и не рассматривает отправку военных как источник враждебности». Хотят ли США войны — вопрос открытый. Как считает бывший иранский дипломат Касем Мохебали, ситуация в регионе крайне взрывоопасная. «В этой схватке Иран остался один. Недавнее заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия не пожарная команда, по сути, дает Тегерану понять, что не стоит на него рассчитывать. Поэтому наряду с военными действиями Иран пытается найти и мирные инициативы для разрядки обстановки», - отметил он.