Азербайджан не сможет продавать свои вина в России
Правительство России приняло решение ограничить госзакупки всех сортов импортных вин. Как отмечается в принятом документе, «в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликёрные и фруктовые (плодовые) вина».
Ограничение касается только госзакупок и не распространяется на импортные вина, которые обращаются в коммерческом секторе.
Отметим, что в начале мая 2018 года Азербайджан утвердил Государственную программа развития виноделия на 2018-2025 годы. Госпрограмма нацелена на восстановление былой славы азербайджанского вина на всем пространстве СССР и за его пределами. Этот документ предусматривает пятикратное увеличение экспорта вина к 2025 году.
Своевременность такого решения подтверждают данные Государственного таможенного комитета Азербайджана, свидетельствующие, что экспорт алкогольных и безалкогольных напитков, а также винного уксуса в январе-июне 2018 года составил 7 161 660 долларов, что на 36,44% меньше показателя аналогичного периода 2017 года, тогда как импорт составил 35 835 160 долларов, что на 17,92% больше аналогичного показателя за первое полугодие 2017 года. То есть Азербайджан теряет свои позиции как страна с историческими традициями виноделия и даже наращивает ввоз алкоголя из-за рубежа.
Это подтверждает и азербайджанский эксперт Ниджат Насирли, который заявил haqqin.az, что пока производство и экспорт вина в стране не достигли того уровня, чтобы стать значимым фактором экономики.
«Сложно судить о положении в виноделии и виноградарстве, так как данные о результатах работы субъектов этой сферы противоречивые и недостаточные. В советское время тысячи тонн азербайджанского вина различных марок поступало на российский рынок, как раньше говорили, - от Калининграда до Сахалина. К началу 80-х годов виноградные плантации в Азербайджане занимали более 370 тысяч гектаров земли. В республике функционировали 210 винзаводов, производилось почти 60 наименований вина, шампанского и другой алкогольной продукции.
Провальная антиалкогольная кампания перестроечного (1985—1990 гг) руководства в Кремле нанесла непоправимый ущерб всей местной отрасли виноградарства и виноделия. Были уничтожены виноградники на огромной территории, где много лет выращивали промышленные сорта винограда.
Сегодня Азербайджан стремится вернуть былые позиции в этой сфере. Но сделать это не так уж просто. Страна только начала осваивать иностранные рынки вина и винной продукции, а под виноградники пока используется всего 1,5 тысяч га земли. Основными производителями являются крупные частные компании, такие как Savalan, AzGranat, Azersun и др.
Виноделие очень сложная, капиталоемкая, требующая внедрения новых технологий, использования мудрого маркетинга сфера. На выращивание в нужных количествах высококачественных технических сортов винограда, проведение более ста видов агротехнических работ и доведение самого производства вина до мировых стандартов потребуется более 10 лет», - убежден Н.Насирли.
В то же время, как считает специалист, в данное время российский рынок представляет для Азербайджана интерес прежде всего с точки зрения экспорта фруктов и овощей. Ежегодно Азербайджан экспортирует в Россию на 540 млн манатов овощей и фруктов. Из них на 150 млн манатов только помидоров, 30 млн других овощей и на 350 млн манатов фруктов.