Азербайджан не сможет продавать свои вина в России

Правительство России приняло решение ограничить госзакупки всех сортов импортных вин. Как отмечается в принятом документе, «в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликёрные и фруктовые (плодовые) вина».

Ограничение касается только госзакупок и не распространяется на импортные вина, которые обращаются в коммерческом секторе.

Отметим, что в начале мая 2018 года Азербайджан утвердил Государственную программа развития виноделия на 2018-2025 годы. Госпрограмма нацелена на восстановление былой славы азербайджанского вина на всем пространстве СССР и за его пределами. Этот документ предусматривает пятикратное увеличение экспорта вина к 2025 году.

Своевременность такого решения подтверждают данные Государственного таможенного комитета Азербайджана, свидетельствующие, что экспорт алкогольных и безалкогольных напитков, а также винного уксуса в январе-июне 2018 года составил 7 161 660 долларов, что на 36,44% меньше показателя аналогичного периода 2017 года, тогда как импорт составил 35 835 160 долларов, что на 17,92% больше аналогичного показателя за первое полугодие 2017 года. То есть Азербайджан теряет свои позиции как страна с историческими традициями виноделия и даже наращивает ввоз алкоголя из-за рубежа.

Это подтверждает и азербайджанский эксперт Ниджат Насирли, который заявил haqqin.az, что пока производство и экспорт вина в стране не достигли того уровня, чтобы стать значимым фактором экономики.