Армяне открыли огонь. Убит Агиль Омаров

Подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз предприняли провокацию, в результате которой погиб азербайджанский военнослужащий, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны.

«В то время, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершают визит в нашу республику, утром 30 мая в направлении Агдамского района снайперским выстрелом, произведенным противником, убит военнослужащий Азербайджанской армии Омаров Агиль Акиф оглы», - говорится в сообщении оборонного ведомства.